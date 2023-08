SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes V-Zug-Investment eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in V-Zug-Aktien gewesen.

Am 28.08.2022 wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 78,50 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hat, hat nun 127,389 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des V-Zug-Papiers auf 67,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 624,20 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,76 Prozent.

Die V-Zug-Aktie ging am 25.06.2020 an die Börse SWX. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at