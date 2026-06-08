V-Zug Aktie

V-Zug für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

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Rentable V-Zug-Anlage? 08.06.2026 10:04:23

SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in V-Zug-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das V-Zug-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 77,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,290 V-Zug-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (40,00 CHF), wäre das Investment nun 51,61 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,39 Prozent eingebüßt.

Am 25.06.2020 wagte die V-Zug-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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