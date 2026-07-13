V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Rentable V-Zug-Anlage?
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.07.2021 wurden V-Zug-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 141,40 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 70,721 V-Zug-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 871,29 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 10.07.2026 auf 40,60 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 71,29 Prozent.
Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ein V-Zug-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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