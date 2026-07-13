SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 5 Jahren eingebracht

Am 13.07.2021 wurden V-Zug-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 141,40 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 70,721 V-Zug-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 871,29 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 10.07.2026 auf 40,60 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 71,29 Prozent.

Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ein V-Zug-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at