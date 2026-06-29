V-Zug Aktie

V-Zug für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

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Frühes Investment 29.06.2026 10:03:53

SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in V-Zug-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der V-Zug-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die V-Zug-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,524 V-Zug-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,74 CHF, da sich der Wert einer V-Zug-Aktie am 26.06.2026 auf 40,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 38,26 Prozent.

Am 25.06.2020 wurden V-Zug-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines V-Zug-Anteils bei 72,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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