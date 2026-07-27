V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Performance im Blick
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 52,80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 18,939 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 780,30 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 24.07.2026 auf 41,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,97 Prozent.
Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Anteils auf 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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