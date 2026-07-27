SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die V-Zug-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 52,80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 18,939 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 780,30 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 24.07.2026 auf 41,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,97 Prozent.

Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Anteils auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at