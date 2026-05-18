SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen V-Zug-Investment gewesen.

Das V-Zug-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der V-Zug-Aktie betrug an diesem Tag 131,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, befänden sich nun 0,763 V-Zug-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 29,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,10 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,15 Prozent verringert.

Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers belief sich damals auf 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at