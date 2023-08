SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Valiant-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valiant-Aktien verdienen können.

Valiant-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 87,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Valiant-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,143 Valiant-Aktien. Die gehaltenen Valiant-Aktien wären am 11.08.2023 110,51 CHF wert, da der Schlussstand 96,70 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 110,51 CHF entspricht einer Performance von +10,51 Prozent.

Valiant war somit zuletzt am Markt 1,53 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at