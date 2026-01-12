SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Valiant-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Valiant-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 113,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Valiant-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,884 Valiant-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 152,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,39 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,39 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at