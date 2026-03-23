Valiant Aktie

Valiant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Frühe Anlage 23.03.2026 10:04:34

SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Valiant-Investment verdienen können.

Die Valiant-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Valiant-Anteile an diesem Tag 96,20 CHF wert. Bei einem Valiant-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,395 Valiant-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 172,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 796,26 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 79,63 Prozent.

Insgesamt war Valiant zuletzt 2,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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