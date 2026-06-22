Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Anlage
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 22.06.2021 wurde die Valiant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 92,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Valiant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 108,578 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 285,56 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 19.06.2026 auf 159,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,86 Prozent angezogen.
Insgesamt war Valiant zuletzt 2,51 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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