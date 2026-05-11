SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Valiant-Aktien gewesen.

Am 11.05.2025 wurden Valiant-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 122,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Valiant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 81,699 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 13 594,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 166,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,95 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at