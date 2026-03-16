SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Valiant-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Valiant-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 117,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Valiant-Aktie investierten, hätten nun 0,855 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Valiant-Papiers auf 164,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,85 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 40,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Valiant belief sich zuletzt auf 2,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at