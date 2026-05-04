Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Langfristige Performance
|
04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Valiant-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 104,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,615 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 746,15 CHF, da sich der Wert einer Valiant-Aktie am 30.04.2026 auf 181,60 CHF belief. Mit einer Performance von +74,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Valiant belief sich zuletzt auf 2,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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