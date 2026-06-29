SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Valiant-Aktien gewesen.

Am 29.06.2016 wurde die Valiant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Valiant-Aktie bei 93,65 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Valiant-Aktie investiert hat, hat nun 1,068 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,85 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 26.06.2026 auf 160,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70,85 Prozent gesteigert.

Valiant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at