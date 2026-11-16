Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Valiant-Anlage unter der Lupe 16.11.2026 10:03:29

SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Valiant eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Valiant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Valiant-Aktie an diesem Tag bei 99,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 100,402 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 722,89 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 13.11.2026 auf 156,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 57,23 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Valiant belief sich jüngst auf 2,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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