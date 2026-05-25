Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Investmentbeispiel
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Valiant-Aktie statt. Zum Handelsende standen Valiant-Anteile an diesem Tag bei 95,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,482 Valiant-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Valiant-Papiers auf 157,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 654,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,41 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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