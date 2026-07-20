SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Valiant-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,20 CHF. Bei einem Valiant-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,096 Valiant-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 164,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179,82 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 79,82 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at