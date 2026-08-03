Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Valiant-Investment 03.08.2026 10:03:45

SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valiant-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Valiant-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 128,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 78,003 Valiant-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 158,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 324,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,24 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Valiant bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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