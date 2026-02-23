SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Valiant-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Valiant-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,978 Valiant-Aktien. Die gehaltenen Valiant-Papiere wären am 20.02.2026 165,17 CHF wert, da der Schlussstand 168,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,17 Prozent angezogen.

Insgesamt war Valiant zuletzt 2,67 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at