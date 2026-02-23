Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Lohnender Valiant-Einstieg?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Valiant-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,978 Valiant-Aktien. Die gehaltenen Valiant-Papiere wären am 20.02.2026 165,17 CHF wert, da der Schlussstand 168,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,17 Prozent angezogen.
Insgesamt war Valiant zuletzt 2,67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AG
|
10:04
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Valiant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Valiant AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|185,40
|0,32%