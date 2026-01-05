SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Valiant-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Valiant-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Valiant-Papier an diesem Tag 85,10 CHF wert. Bei einem Valiant-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,509 Valiant-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 17 743,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 151,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 17 743,83 CHF entspricht einer Performance von +77,44 Prozent.

Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at