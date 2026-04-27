Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Frühe Anlage 27.04.2026 10:03:32

SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Valiant-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.04.2021 wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Valiant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,984 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Valiant-Papiers auf 181,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,15 CHF wert. Mit einer Performance von +78,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Valiant jüngst 2,86 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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