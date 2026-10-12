Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Profitable Valiant-Investition?
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12.10.2026 10:03:45
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Valiant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 91,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, befänden sich nun 1,094 Valiant-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Valiant-Aktie auf 149,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,02 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 63,02 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Valiant zuletzt 2,35 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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