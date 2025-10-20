Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
20.10.2025 10:04:13
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,074 Valiant-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 166,97 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 17.10.2025 auf 128,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,70 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
