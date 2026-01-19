SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valiant-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 107,80 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hat, hat nun 9,276 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 156,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 448,98 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 44,90 Prozent.

Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at