Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Langfristige Investition 02.11.2026 10:03:52

SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Valiant-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Valiant-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Valiant-Anteile an diesem Tag bei 97,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,025 Valiant-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 145,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,57 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 48,57 Prozent.

Am Markt war Valiant jüngst 2,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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