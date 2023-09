SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: Hätte sich eine frühe Kapitalanlage in Varia US Properties bezahlt gemacht?

Bei einer vor Jahren getätigten Investition in Varia US Properties-Aktien, hätte ein Anleger nun so viel Geld.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Varia US Properties-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,90 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 271,003 Varia US Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Varia US Properties-Aktie auf 36,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 000,00 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Varia US Properties einen Börsenwert von 373,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at