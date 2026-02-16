SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Varia US Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Varia US Properties-Aktie an diesem Tag bei 46,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,169 Varia US Properties-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,11 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 13.02.2026 auf 18,95 CHF belief. Damit wäre die Investition 58,89 Prozent weniger wert.

Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 192,06 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at