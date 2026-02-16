Varia US Properties Aktie

Varia US Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

Varia US Properties-Investmentbeispiel 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Varia US Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Varia US Properties-Aktie an diesem Tag bei 46,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,169 Varia US Properties-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,11 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 13.02.2026 auf 18,95 CHF belief. Damit wäre die Investition 58,89 Prozent weniger wert.

Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 192,06 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Varia US Properties 18,50 -2,37% Varia US Properties

