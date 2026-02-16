Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Varia US Properties-Investmentbeispiel
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurden Varia US Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Varia US Properties-Aktie an diesem Tag bei 46,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,169 Varia US Properties-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,11 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 13.02.2026 auf 18,95 CHF belief. Damit wäre die Investition 58,89 Prozent weniger wert.
Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 192,06 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Varia US Properties
Analysen zu Varia US Properties
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Varia US Properties
|18,50
|-2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.