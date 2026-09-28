SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Varia US Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Varia US Properties-Aktie an diesem Tag 37,10 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 269,542 Varia US Properties-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 423,18 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 25.09.2026 auf 12,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,77 Prozent.

Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 128,63 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at