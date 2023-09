SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Varia US Properties-Investment eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.09.2022 wurden Varia US Properties-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Varia US Properties-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,322 Varia US Properties-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Varia US Properties-Aktie auf 38,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 810,23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,98 Prozent verringert.

Varia US Properties wurde am Markt mit 385,42 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at