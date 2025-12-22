SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 22.12.2022 wurde das Varia US Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 214,592 Varia US Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 18,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 969,96 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,30 Prozent verkleinert.

Alle Varia US Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 187,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

