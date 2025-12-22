Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Performance unter der Lupe
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 22.12.2022 wurde das Varia US Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 214,592 Varia US Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 18,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 969,96 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,30 Prozent verkleinert.
Alle Varia US Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 187,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Varia US Propertiesmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI aktuell: SPI klettert (finanzen.at)
Analysen zu Varia US Propertiesmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Varia US Properties
|18,50
|0,00%