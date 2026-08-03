Varia US Properties Aktie

Varia US Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

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Profitable Varia US Properties-Investition? 03.08.2026 10:03:45

SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Varia US Properties-Aktien verlieren können.

Varia US Properties-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Varia US Properties-Papier an diesem Tag bei 38,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,632 Varia US Properties-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 34,21 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,79 Prozent.

Varia US Properties wurde am Markt mit 131,57 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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