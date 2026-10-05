Varia US Properties Aktie

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WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

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Varia US Properties-Performance 05.10.2026 10:03:43

SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Varia US Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Varia US Properties-Papier bei 40,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Varia US Properties-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,500 Varia US Properties-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,88 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -69,13 Prozent.

Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 125,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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