SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Varia US Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Varia US Properties-Papier bei 40,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Varia US Properties-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,500 Varia US Properties-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,88 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -69,13 Prozent.

Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 125,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at