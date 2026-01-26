SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Varia US Properties-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Varia US Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Varia US Properties-Aktie an diesem Tag bei 39,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Varia US Properties-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,558 Varia US Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,94 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 23.01.2026 auf 20,70 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 47,06 Prozent.

Jüngst verzeichnete Varia US Properties eine Marktkapitalisierung von 209,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at