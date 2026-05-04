Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Langfristige Investition
|
04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.05.2025 wurde die Varia US Properties-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Varia US Properties-Papier bei 20,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 490,196 Varia US Properties-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (14,85 CHF), wäre das Investment nun 7 279,41 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 27,21 Prozent.
Varia US Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 150,54 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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