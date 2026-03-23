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Varia US Properties Aktie

Varia US Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

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Hochrechnung 23.03.2026 10:04:34

SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Varia US Properties eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Varia US Properties-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Varia US Properties-Anteile betrug an diesem Tag 37,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 266,667 Varia US Properties-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 040,00 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 20.03.2026 auf 18,90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,60 Prozent eingebüßt.

Varia US Properties war somit zuletzt am Markt 191,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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