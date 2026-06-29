Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Rentables Varia US Properties-Investment?
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29.06.2026 10:03:53
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde die Varia US Properties-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50,761 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 14,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 710,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,93 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 141,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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