VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Lukrativer VAT-Einstieg?
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das VAT-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 322,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,310 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 560,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,60 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,60 Prozent gesteigert.
VAT war somit zuletzt am Markt 16,80 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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