VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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Lukrativer VAT-Einstieg? 15.06.2026 10:04:36

SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in VAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit VAT-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die VAT-Aktie an diesem Tag bei 295,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 33,898 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 663,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 488,14 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 124,88 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 19,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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