SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in VAT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das VAT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VAT-Anteile 285,20 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 35,063 Anteile im Besitz. Die gehaltenen VAT-Anteile wären am 09.02.2024 14 922,86 CHF wert, da der Schlussstand 425,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,23 Prozent.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 12,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at