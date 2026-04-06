SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie gebracht.

Das VAT-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 268,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 3,724 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 822,72 CHF, da sich der Wert eines VAT-Anteils am 02.04.2026 auf 489,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,27 Prozent angezogen.

VAT wurde am Markt mit 14,65 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at