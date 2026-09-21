VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|VAT-Investment im Blick
|
21.09.2026 10:03:43
SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit VAT-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 335,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VAT-Aktie investiert, befänden sich nun 2,978 VAT-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 612,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 823,11 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,31 Prozent angewachsen.
VAT war somit zuletzt am Markt 18,34 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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