SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen VAT-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das VAT-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 252,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,651 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 126,88 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 20.03.2026 auf 507,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 101,27 Prozent gleich.

VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,23 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at