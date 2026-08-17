VAT Aktie

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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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Rentabler VAT-Einstieg? 17.08.2026 10:04:12

SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in VAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das VAT-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 150,376 VAT-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 645,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97 052,63 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 97 052,63 CHF entspricht einer Performance von +870,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VAT bezifferte sich zuletzt auf 19,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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