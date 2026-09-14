SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen VAT-Investment verdienen können.

VAT-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VAT-Aktie bei 73,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hat, hat nun 1,365 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 614,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838,77 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 738,77 Prozent.

VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,40 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at