SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in VAT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden VAT-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VAT-Aktie betrug an diesem Tag 328,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,304 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207,00 CHF, da sich der Wert eines VAT-Papiers am 10.07.2026 auf 680,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107,00 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von VAT belief sich zuletzt auf 20,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at