VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Lukrativer VAT-Einstieg?
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades VAT-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das VAT-Papier bei 379,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,264 VAT-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 699,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,44 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 84,44 Prozent.
VAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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