VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Rentables VAT-Investment?
|
27.07.2026 10:04:12
SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das VAT-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 289,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 34,578 VAT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 650,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 496,54 CHF wert. Damit wäre die Investition um 124,97 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von VAT belief sich jüngst auf 19,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VAT
|
10:04
|SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Handel in Zürich: SLI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu VAT
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|706,40
|1,23%