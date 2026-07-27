SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VAT-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das VAT-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 289,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 34,578 VAT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 650,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 496,54 CHF wert. Damit wäre die Investition um 124,97 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von VAT belief sich jüngst auf 19,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at