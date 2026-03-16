SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vaudoise Versicherungen gewesen.

Die Vaudoise Versicherungen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vaudoise Versicherungen-Papiers betrug an diesem Tag 510,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 19,608 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 725,49 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Papiers am 13.03.2026 auf 751,00 CHF belief. Mit einer Performance von +47,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Vaudoise Versicherungen bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at