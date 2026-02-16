SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 494,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,024 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Papiere wären am 13.02.2026 1 471,66 CHF wert, da der Schlussstand 727,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +47,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Vaudoise Versicherungen wurde am Markt mit 2,11 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at