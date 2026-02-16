Vaudoise Versicherungen Aktie
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingefahren
Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 494,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,024 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Papiere wären am 13.02.2026 1 471,66 CHF wert, da der Schlussstand 727,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +47,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Vaudoise Versicherungen wurde am Markt mit 2,11 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
