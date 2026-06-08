SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vaudoise Versicherungen-Aktien gewesen.

Am 08.06.2016 wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 500,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 20,000 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 756,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 120,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,20 Prozent angewachsen.

Der Vaudoise Versicherungen-Wert an der Börse wurde auf 2,20 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at